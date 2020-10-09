Стало известно о критическом состоянии 88-летнего отца Киркорова из-за COVID-19

В сети сообщили, что отец певца Филиппа Киркорова, 88-летний Бедрос Киркоров лежит в реанимации в критическом состоянии из-за тяжелой формы коронавируса.

Так, Киркорова-старшего якобы госпитализировали из-за проблем с сердцем. Позже выяснилось, что у него COVID-19, пишет "Радио "Комсомольская правда".

В больнице Бедрос Киркоров провел более двух недель, его состояние ухудшилось в пятницу, 9 октября.

"Папа пока находится в больнице, в реанимации, в очень серьезной клинике, но, надеюсь, скоро все это закончится. Пока отцу сложно говорить, у него нет телефона, поэтому связь держим только через врачей", – сообщил Филипп Киркоров.

Отметим, пока его отец лежит в реанимации, сам Филипп развлекается в Крыму, демонстрируя многочисленные снимки в социальных сетях. На аннексированный Россией полуостров певец отправился на детский фестиваль "Новая волна".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2020 года стало известно, что российский певец Филипп Киркоров переболел коронавирусом в легкой форме.