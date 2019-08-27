Стало известно о голых фото Мэрилин Монро

Американский фотограф Лоуренс Шиллер раскрыл историю возникновения серии снимков голой Мэрилин Монро в бассейне.

Шиллер заявил, что Монро сама предложила раздеться для фотосессии. Она предложила: "Что если я зайду в бассейн в купальнике, а выйду без всего?", пишет Daily Mail.

По словам фотографа, Монро несколько раз выходила из бассейна во время фотосессии, и каждый раз — без какого-нибудь элемента одежды на себе.

"В очередной раз на ней уже не было трусов", — отметил Шиллер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге. Сын фотографа Ли Винера заявил, что его отец подкупил охранников морга и отснял пять кассет пленки с телом звезды.

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