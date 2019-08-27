Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

Стало известно о голых фото Мэрилин Монро

552 Читать материал на украинском

Американский фотограф Лоуренс Шиллер раскрыл историю возникновения серии снимков голой Мэрилин Монро в бассейне.

Шиллер заявил, что Монро сама предложила раздеться для фотосессии. Она предложила: "Что если я зайду в бассейн в купальнике, а выйду без всего?", пишет Daily Mail.

Стало известно о голых фото Мэрилин Монро
Новости
"Мо**альский прапор": старое фото рэперши, выступавшей на Марше Достоинства, разозлило сеть

По словам фотографа, Монро несколько раз выходила из бассейна во время фотосессии, и каждый раз — без какого-нибудь элемента одежды на себе.

"В очередной раз на ней уже не было трусов", — отметил Шиллер.

Стало известно о голых фото Мэрилин Монро
Стало известно о голых фото Мэрилин Монро
Стало известно о голых фото Мэрилин Монро
Стало известно о голых фото Мэрилин Монро

Как ранее писал OBOZREVATEL, стало известно о существовании фотографий обнаженной американской актрисы Мэрилин Монро, сделанных в морге. Сын фотографа Ли Винера заявил, что его отец подкупил охранников морга и отснял пять кассет пленки с телом звезды.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Персона
Мэрилин Монро
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...