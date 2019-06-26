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Стало известно о гибели участника знаменитых "Песняров": архивные фото и видео

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Погиб белорусский музыкант Аркадий Ивановский, который был последним гитаристом знаменитых "Песняров" до распада ансамбля.

Как сообщила Белта, музыкант утонул 24 июня. Обстоятельства происшествия уточняются. Прощание с ним состоится в Минске.

Аркадий Ивановский (слева)

Аркадий Ивановский (слева)

Белта

В ансамбле Владимира Мулявина "Песняры" Аркадий Ивановский выступал с 1996 года, сменив на гитарном посту Виктора Молчанова. Он запомнился в исполнении сольных партий.

Аркадий Ивановский

Аркадий Ивановский

Скрин с видео

В частности, как и все гитаристы коллектива, исполнял свою версию инструментального вступления к "Крику птицы". Там он проработал до распада коллектива в 2003 году.

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После этого он был старшим преподавателем в Институте современных знаний имени Широкова на кафедре художественного творчества и продюсерства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня стало известно о смерти народной артистки РФ, мамы актера Михаила Ефремова Аллы Покровской.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Место
Беларусь
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