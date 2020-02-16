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16 февраля • обновлено в 10:01
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Стало известно о гибели автора саундтреков "Бригада" и "Бой с тенью"

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Диджей, композитор, автор саундтреков "Бригада" и "Бой с тенью" Андрей Иванов погиб в Австралии, разбившись о скалы.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Михаил Козырев.

Андрей Иванов

Андрей Иванов

intermedia.ru

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"Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бонди Бич в Сиднее. Разбился о скалы. Супругу Юлю удалось спасти, а Андрюху – нет", – написал Козырев.

Отметим, Андрей Иванов является одним из создателей проекта Triplex, который специализируется на электронной музыке. В 2000 году проект прославился записью саундтреков к кинофильмам и телесериалам.

Среди знаменитых ремиксов Андрея Иванова можно выделить ремикс на саундтрек к фильму "Бригада", а также "Собака Баскервилей".

Кроме того, среди множества саундтреков была и композиция к фильму "Бой с тенью", записанная вместе с рок-группой Apocalyptica.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что известный американский актер "золотой эпохи Голливуда" Кирк Дуглас умер 5 февраля в возрасте 103 лет.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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