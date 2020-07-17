Стало известно о финансовых проблемах у Ефремова: жене пришлось подрабатывать

Пятая жена российского актера Михаила Ефремова София Кругликова начала подрабатывать после того, как ее мужа, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, отправили под домашний арест.

Знаменитость неоднократно предлагал жене покинуть работу преподавателя и заниматься воспитанием троих несовершеннолетних детей. Однако женщина осталась в профессии, рассказали друзья семьи kp.ru.

София Кругликова осталась в профессии, несмотря на просьбы Ефремова покинуть работу Cosmopolitan

"Соня уже доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства. В Гнесинке у нее тоже часы – она старший преподаватель. Но, конечно, много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты. Теперь, видимо, подработок будет брать больше – детей кормить ведь надо. А сбережений особых нет", – рассказали близкие пары.

По их словам, с 13-летней Надеждой и 10-летним Борисом Кругликовой помогает няня и 16-летняя дочь Вера. Женщина понимает, что одна не сможет обеспечить детям прежний уровень жизни. Семья после смертельного ДТП готовится к худшему – думают, как будут жить, если глава семейства получит реальный срок.

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