Стало известно о финансовых проблемах у Ефремова: жене пришлось подрабатывать
Пятая жена российского актера Михаила Ефремова София Кругликова начала подрабатывать после того, как ее мужа, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, отправили под домашний арест.
Знаменитость неоднократно предлагал жене покинуть работу преподавателя и заниматься воспитанием троих несовершеннолетних детей. Однако женщина осталась в профессии, рассказали друзья семьи kp.ru.
"Соня уже доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства. В Гнесинке у нее тоже часы – она старший преподаватель. Но, конечно, много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты. Теперь, видимо, подработок будет брать больше – детей кормить ведь надо. А сбережений особых нет", – рассказали близкие пары.
По их словам, с 13-летней Надеждой и 10-летним Борисом Кругликовой помогает няня и 16-летняя дочь Вера. Женщина понимает, что одна не сможет обеспечить детям прежний уровень жизни. Семья после смертельного ДТП готовится к худшему – думают, как будут жить, если глава семейства получит реальный срок.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу из Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельной ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.