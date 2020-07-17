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Стало известно о финансовых проблемах у Ефремова: жене пришлось подрабатывать

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
2,2 т.
Жена Ефремова София Кругликова работает на трех работах

Жена Ефремова София Кругликова работает на трех работах. Гордон

Пятая жена российского актера Михаила Ефремова София Кругликова начала подрабатывать после того, как ее мужа, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, отправили под домашний арест.

Знаменитость неоднократно предлагал жене покинуть работу преподавателя и заниматься воспитанием троих несовершеннолетних детей. Однако женщина осталась в профессии, рассказали друзья семьи kp.ru.

София Кругликова осталась в профессии, несмотря на просьбы Ефремова покинуть работу

София Кругликова осталась в профессии, несмотря на просьбы Ефремова покинуть работу Cosmopolitan

"Соня уже доцент, преподает звукорежиссуру, звукозапись и другие смежные дисциплины в Институте современного искусства. В Гнесинке у нее тоже часы – она старший преподаватель. Но, конечно, много подрабатывает. Записывает звезд на студии, берет как саунд-продюсер и режиссер коммерческие проекты. Теперь, видимо, подработок будет брать больше – детей кормить ведь надо. А сбережений особых нет", – рассказали близкие пары.

По их словам, с 13-летней Надеждой и 10-летним Борисом Кругликовой помогает няня и 16-летняя дочь Вера. Женщина понимает, что одна не сможет обеспечить детям прежний уровень жизни. Семья после смертельного ДТП готовится к худшему – думают, как будут жить, если глава семейства получит реальный срок.

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