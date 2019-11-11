Стало известно о бизнесе в Киеве у российского комика, хотевшего отобрать у Украины Крым

Стало известно о бизнесе в Киеве российского комика Сергея Светлакова, который прилетал в столицу Украины вместе с коллегой Александром Незлобиным.

Как сообщил Телеграм-канал, "Шаурма Зеленского" у Светлакова в Киеве есть сразу несколько магазинов. Кроме того, он якобы приезжал в Украину для того, чтобы провести несколько корпоративов и провести переговоры по поводу открытия франшизы "Лиги смеха" в Российской федерации, которая будет запущена на телеканале ТНТ.

Cветлаков и Незлобин в Киеве

OBOZREVATEL выяснил подробности о предполагаемом бизнесе Светлакова. Согласно системе Youcontrol, Светлаков Сергей Юрьевич (ФИО совпадает полностью) владеет 10% в украинской компании "Реддере", которая занимается торговлей напитками и табачными изделиями, а также зарабатывает на сдаче недвижимости в аренду.

Отметим, что адрес учредителя совпадает с данными в российской базе данных. Там Светлаков является владельцем 50% акций студии "Свердловск". Его компаньоном значится Александр Незлобин.

Также Светлаков значится и соучредителем уже ликвидированного ЗАО "Светлое Будущее". Адрес фактической и юридической регистрации совпадает с той, что указана в украинской компании.

Напомним, что в 2009 году в рамках шоу "Прожекторперисхилтон" Сергей Светлаков предложил забрать у Украины Крым, после чего его соведущий Иван Ургант ему заявил, что "Крым и так наш".

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