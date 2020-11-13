Стало известно, куда летели погибшие в авиакатастрофе Колтовой и его спутница

Российский телеведущий Александр Колтовой и Наталья Климова, погибшие при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье, летели вместе на базу отдыха, где собирались провести несколько дней.

Как сообщает издание "РИА ФАН", согласно плану полета, зарегистрированном в ОРВД (Организации воздушного движения) пара должна была приземлиться на посадочной площадке "Калита", которую используют постояльцы базы отдыха в Коприно. Она предназначена для тех, кто хочет отдохнуть вдали от цивилизации.

VIP-база отдыха окружена живописным лесом и построена на берегу Волги – именно здесь должны были провести уикенд Колтовой и Климова. Там можно на выбор забронировать номера в отеле, коттедж или каюту на барже, пришвартованной на берегу Волги.

К слову, о том, что связывало Александра Колтового и Наталью Климову – до сих пор неизвестно. У телеведущего была жена и дети, его спутница также состояла в браке. Несколько дней назад выяснилось, что Наталья была женой крупного финансиста Максима Климова. Ранее Колтовой и Климова нигде не появлялись вместе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа предварительная причина крушения самолета, в котором погиб телеведущий Александр Колтовой.