Стало известно, кто заменит Притулу в "Варьяты-шоу"

Юля Ухина Люди 16:09, 5.10.2020 Обновлено: 16:11, 5.10.2020

Коллектив юмористического проекта "Варьяты-шоу" представил нового участника, который присоединился к их команде вместо Сергея Притулы. Так, им стал украинский комик Святослав Марченко.

Об этом актеры шоу заявили на своей официальной странице в Instagram, познакомив поклонников с юмористом. Напомним, что замену Притуле "Варьятам" пришлось искать в связи с его уходом из шоу-бизнеса и участием в выборах на должность мера Киева.

"А кто это в "Варьятах" новенький? Знакомьтесь – Святослав Марченко, наш новый "варьят", –.говорится в публикации. Актеры также отметили, что вскоре они в новом составе отправятся в гастрольный тур по Украине.

Святослав Марченко (первый слева) с коллективом "Варьяты-шоу"
Instagram "Варьяты-шоу"

Святослав Марченко родился в городе Городище – живет в Киеве. На его счету множество выступлений на различных на мероприятиях и стендап площадках страны. К тому же комик пишет сценарии для телевизионных юмористических проектов Украины.

Святослав Марченко
Instagram Святослава Марченко
Святослав Марченко
Instagram Святослава Марченко
Святослав Марченко
Instagram Святослава Марченко

Напомним, проект "Варьяты-шоу" возник в 2010 году в городе Тернополе. Дебютное выступление состоялось в том же году под названием "Первое украиноязычное юмор-шоу "Варьяты". В 2016 году состоялась премьера телеверсии шоу на "Новом канале". Лидером и главой проекта в течение десяти лет был телеведущий и шоумен Сергей Притула.

Сергей Притула с коллективом "Варьяты-шоу"
moemisto.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула объяснил, почему принял решение баллотироваться на выборы мэра Киева. Заявление об участии в выборах главы столицы он сделал 11 августа.

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