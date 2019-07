Стало известно, кто заменит MONATIKa в жюри "Танці з зірками-2019"

Стало известно имя третьего судьи нового сезона "Танці з зірками".

Так, им стал всемирно известный британский хореограф Франциско Гомес. Об этом сообщили на официальной странице шоу в Instagram. Организаторы "Танців" выпустили яркий промо-ролик, в котором прошлогодний судья MONATIK передал эстафету Франциску и предложил занять его место в шоу (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Франциско Гомес Фото из Instagram

Отметим, что Франциско Гомес ставил номера для Мадонны, Дженнифер Лопес, Тейлор Свифт и других голливудских артистов. Танцовщик также был главным хореографом на британских шоу X-Factor, So You Think You Can Dance, The Voice и Аmerica's Got Talent. Ради "Танців" он даже отказал американской певице Пинк, которой собирался создать новое концертное шоу.

Напомним, что в состав судей, кроме Франциско, также вошли хореограф Влад Яма и прима-балерина Катерина Кухар, которые оценивали участников в двух предыдущих сезонах.

Катерина Кухар и Влад Яма Фото из Instagram

