Стало известно, кто стрелял в звезду СССР Талькова

Популярный певец и композитор Михаил Муромов рассказал, кто выстрелил в легенду российской рок-музыки Игоря Талькова.

В тот день Муромов был на концерте во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Об этом он заявил в интервью изданию "Известия".

По словам композитора, все это время ходили слухи, что виноват концертный директор Талькова Шляфман. Но на самом деле в него стрелял охранник и гражданский муж певицы Азизы Игорь Малахов. Причиной этого стал конфликт, который возник между артистами из-за очередности выхода на сцену.

Муромов отметил, что охранник "грохнул на шум", но в Талькова не целился. Кроме того, погибший музыкант стрелял из газового пистолета, а Малахов – из настоящего.

"Это нигде и никогда не пишут... А Валере Шляфману что оставалось делать? Ему сказали: "Езжай в Израиль", – вот он и уехал", – рассказал Муромов.

Напомним, Игоря Талькова убили 6 октября 1991 года. Перед выходом на сцену Дворца спорта "Юбилейный" его застрелили возле гримерки. Бывший сотрудник московского уголовного розыска Сергей Ломов заявлял, что пистолет, из которого застрелили музыканта, незаконно принадлежал телохранителю певицы Азизы Игорю Малахову. Его осудили за незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын легенды российской рок-музыки Игоря Талькова Игорь Тальков-младший заявил, что в 2014 году ехал в оккупированный Луганск воевать против Украины.