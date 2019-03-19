Стало известно, кто продал СМИ интимный компромат на главу Amazon

Сотрудники американского издания National Enquier заполучили интимные фото основателя крупнейшей торговой интернет-площадки Amazon Джеффа Безоса за 200 тысяч долларов.

Как сообщает The Wall Street Journal, компромат продал брат возлюбленной Безоса по имени Майкл Санчез. Он предоставил компании-издателю American Media переписки бизнесмена с Лорен Санчез, в которых и были их личные снимки.

Джефф Безос Фото: finance.ru

Отмечается, что сам Майкл никак не комментирует информацию о своем участии в продаже данных и их публикации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что основатель крупнейшей торговой интернет-площадки Amazon Джефф Безос вскоре после развода с супругой Маккензи пожаловался на угрозы газетчиков. Они обещали опубликовать интимный компромат на Безоса, если бизнесмен не выполнит определенные требования.

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