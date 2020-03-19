Стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2021

В 2021 году Украину на конкурсе "Евровидение" будет представлять победитель национального отбора "Евровидение 2020", группа Go-A

Об этом говорится на официальной странице песенного конкурса "Евровидение" в Украине в социальной сети Instagram.

"Если в жизни группы ничего не поменяется и они будут готовы выступить на сцене "Евровидения" в следующем году, мы будем этому содействовать", – подчеркнул глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Это решение согласовано с руководством телеканала СТБ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в мае в городе Роттердам (Нидерланды), официально отменили из-за коронавируса. Такое решение приняла группа организаторов в среду, 18 марта.

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