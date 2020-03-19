Стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2021

В 2021 году Украину на конкурсе "Евровидение" будет представлять победитель национального отбора "Евровидение 2020", группа Go-A
Об этом говорится на официальной странице песенного конкурса "Евровидение" в Украине в социальной сети Instagram.
"Если в жизни группы ничего не поменяется и они будут готовы выступить на сцене "Евровидения" в следующем году, мы будем этому содействовать", – подчеркнул глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.
Это решение согласовано с руководством телеканала СТБ.
Привіт, друзі! ⠀ Певне, ви вже бачили, що цьогоріч Євробачення скасовано через зрозумілі причини. ⠀ Але ми раді вам повідомити, що все ж таки представлятимемо Україну наступного року на Євробаченні 2021 року. ⠀ Телеканали UA: ПЕРШИЙ та СТБ 2021 року додатковий національний відбір не проводитимуть. Про це зазначено на офіційній сторінці Євробачення в Україні @suspilne.eurovision ⠀ Ми дуже вдячні кожному з вас за підтримку і шалені емоції, що ви нам подарували. За віру у себе і переможний дух. За те, що перевернули наш світ і стали уже такою близькою музичною родиною! ⠀ Бережіть себе та рідних, слідкуйте за здоров’ячком! А коли ситуація стабілізується - обов’язково зустрінемося на концертах та фестивальних майданчиках. ⠀ Любими вас! Ваші Go_A
Как ранее писал OBOZREVATEL, песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в мае в городе Роттердам (Нидерланды), официально отменили из-за коронавируса. Такое решение приняла группа организаторов в среду, 18 марта.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся