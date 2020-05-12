Евровидение 2020 состоится онлайн: что известно о представителе Украины Go_A

Во вторник, 12 мая стартует онлайн-версия знаменитого песенного конкурса Евровидение-2020, который отменили из-за пандемии коронавируса. Украину представит группа Go_A. Онлайн-шоу Eurovision: Europe Shine A Light пройдет в привычном формате: два полуфинала (12 и 14 мая) и финал (16 мая).

OBOZREVATEL решил подробно рассказать о группе Gо_A, которая стала настоящей сенсацией в истории участия Украины в Евровидении.

Gо_A стали победителями украинского Национального отбора в феврале 2020 с рекордным количеством баллов (максимальные 6 баллов от судей и зрителей). Коллектив выступит с треком "Соловей" на украинском языке (видео смотрите ниже).

Gо_A

Go_A – украинская електрофолк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв.

Песня, с которой группа представит Украину на Евровидении, называется "Соловей". Музыканты исполняют ее на украинском языке, что происходит впервые за 17 лет участия Украины в Евровидении.

Впрочем, композиция вызвала также волну споров о том, что в ней якобы присутствует "русский колорит".

Группу основал музыкант Тарас Шевченко. Впервые идея создания коллектива, который бы совмещал современную электронную музыку с этническими мотивами, возникла у Шевченко в 2011 году, но ему было сложно найти единомышленников. Поэтому первые попытки были дома на ноутбуке, а с живыми музыкантами работа началась уже в конце 2012 года. Интересно, что с момента создания состав группы менялся 14 раз.

Солистка коллектива Екатерина Павленко работает руководителем хора ветеранов, Тарас Шевченко ранее состоял в рэп-группе, Игорь Диденчук играет более чем на 30 музыкальных инструментах. С начала создания состав группы менялся 14 раз.

Первая песня "Коляда", представленная в соцсетях в декабре 2012 года прозвучала во время репортажа на одном из телевизионных каналов.

Отметим, после того, как стало известно, что Евровидение-2020 отменено, Go_A сделали эмоциональное заявление.

Так, по словам артистов, после того, как шоу перенесли из-за пандемии коронавируса, все кардинально поменялось. Например, они поучаствовали в альтернативной онлайн-версии песенного шоу, которую провели в Исландии, и ворвались в тройку лидеров по голосованию зрителей. Артисты отметили, что раньше бы и представить такого не могли и "это взрывает мозг".

Смотрите также подборку самых известных песен Go_A.

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