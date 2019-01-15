Стало известно, кто напал на DZIDZIO в Киеве: подробности

Киевские правоохранители установили злоумышленников, которые ранее напали на украинского поп-певца DZIDZIO (Михаила Хому).

Так, о ходе расследования рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко. Информация была опубликована пресс-службой Нацполиции Киева.

"Мы опросили потерпевшего, отобрали объяснения у очевидцев и изъяли видео с камер наблюдения. Кроме этого, в Киеве ввели оперативный план, с помощью которого в соседнем районе столицы нашли один автомобиль. Также установили фигурантов, которые нанесли телесные повреждения. Это — 36-летний и 33-летний иностранцы, ранее судимые за подделку документов", — поделился Ищенко.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Также он добавил, что в связи с получением дополнительных материалов преступление было переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, злоумышленникам заочно сообщили о подозрении в совершении преступления и объявили их в розыск. Отмечается, что за содеянное им грозит до четырех лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский певец и шоумен DZIDZIO (Михаил Хома) рассказал о предстоящем лечении после избиения. Так, он поделился, что находится в клинике и останется под наблюдением врачей еще полтора месяца, так как полученная после избиения травма грозит новыми проблемами.

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