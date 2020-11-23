Стало известно, кому достанется элитный особняк Харламова и Асмус после развода

Известный российский юморист Гарик Харламов после развода с актрисой Кристиной Асмус принял решение переписать элитный дом на Рублевке 6-летней дочке.

Он это сделал сразу после расторжения брака. Об этом стало известно в программе "Звезды сошлись" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что 410-метровый дом принадлежит юмористу, он купил его в 2014 году, когда девочке едва исполнился год.

Таунхаус построен на одном из самых больших участков в поселке – почти восемь соток. Похожие дома в том же месте продаются по цене 90–100 млн рублей.

410-метровый дом принадлежит Гарику Харламову Super.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, российского комика Гарика Харламова заподозрили в романе с актрисой Екатериной Ковальчук, с которой он снимался в сериале "Гусар".