Стало известно, когда Заворотнюк может вернуться на телевидение и кому даст первое интервью

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая уже более года борется с раком мозга, вскоре может вернуться на телевидение и расскажет последние новости о себе.

На данный момент артистку выписали из больницы и она проводит время вместе с семьей, пишет "Sobesednik.ru".

По словам друзей знаменитости, Заворотнюк изменилась внешне из-за перенесенных процедур, но уже чувствует себя гораздо лучше и сохраняет бодрость духа. Говорят, актриса мечтает вновь вернуться на экраны ТВ.

Анастасия Заворотнюк вскоре может вернуться на телевидение РБК

Так, согласно источнику, вскоре звезда планирует появиться в нескольких ток-шоу. Однако, клинический психолог Елена Перелыгина советует Заворотнюк повременить с возвращением к активной общественной и светской жизни.

"Насте Заворотнюк лучше пока оставаться дома. Таким образом, она убережет себя от психологической травмы. Повышенное внимание, бесконечные расспросы о здоровье Насте пока ни к чему. Ослабленный болезнью организм может дать сбой", – считает врач.

Как стало известно, Заворотнюк, как только ей позволит состояние здоровья, может дать большое интервью Андрею Малахову. Актриса и телеведущий много лет дружат. Анастасия полностью доверяет ведущему "Прямого эфира". Именно ему, вероятно, и откроет душу Заворотнюк. Ведь разговор наверняка будет нелегким для обоих и будет касаться весьма тонких материй.

Анастасия Заворотнюк вскоре может вернуться на телевидение Кино-Театр.РУ

Не исключено, что интервью Малахова и Заворотнюк состоится не в обычной обстановке "Прямого эфира" с приглашенными экспертами, а пройдет либо в пустой студии в формате тет-а-тет, либо на нейтральной территории, либо дома у Анастасии.

"Я постоянно слышу, что Заворотнюк мечтает о новых съемках, о главных ролях. Но ей не стоит сейчас сразу бросаться в работу, можно истратить ещё некрепкие силы, ведь их у Насти не так много. Да, болезнь отступает, но она не так проста, и нужно длительное время для реабилитации. Насте ни в коем случае нельзя торопиться. Чем дольше она будет заниматься своим восстановлением, тем надежнее будет результат", – отметила психолог.

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