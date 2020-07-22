Стало известно, когда начнется суд по делу о ДТП с Ефремовым

Ольга Веркалец Люди 14:05, 22.07.2020

Суд по делу в отношении российского актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, начнется в начале августа.

Об этом сообщил ТАСС адвокат семьи погибшего водителя Сергея Захарова Александр Добровинский. Уголовное дело уже поступило в Пресненский районный суд Москвы, рассказали в пресс-службе суда.

"Обвинения следствием утверждены и подписаны прокуратурой. Как я и предполагал, скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа", – пояснил Добровинский

Суд по делу о ДТП с Ефремовым начнется в начале августа
24 Канал

Адвокат также рассказал, что родственники Сергея Захарова готовят гражданские иски. При этом потерпевшими по делу признаны четыре человека: два сына погибшего, вдова и брат. Точную сумму гражданских исков адвокат не назвал.

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