Стало известно, когда начнется суд по делу о ДТП с Ефремовым
Суд по делу о ДТП с Ефремовым начнется в начале августа.
Суд по делу в отношении российского актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, начнется в начале августа.
Об этом сообщил ТАСС адвокат семьи погибшего водителя Сергея Захарова Александр Добровинский. Уголовное дело уже поступило в Пресненский районный суд Москвы, рассказали в пресс-службе суда.
"Обвинения следствием утверждены и подписаны прокуратурой. Как я и предполагал, скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа", – пояснил Добровинский
Суд по делу о ДТП с Ефремовым начнется в начале августа 24 Канал
Адвокат также рассказал, что родственники Сергея Захарова готовят гражданские иски. При этом потерпевшими по делу признаны четыре человека: два сына погибшего, вдова и брат. Точную сумму гражданских исков адвокат не назвал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.