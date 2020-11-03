Стало известно, когда королева Елизавета II покинет престол и кому его передаст

Королева Великобритании Елизавета II вскоре может покинуть престол.

Как заявил королевский биограф Робертс Джобсон, королева планирует покинуть его уже в следующем году, когда ей исполнится 95 лет, пишет Cosmopolitan.

Так, новым королем Великобритании, по мнению специалиста, станет принц Чарльз, а не принц Уильям, как того хотела Диана, судя по фрагментам самого засекреченного интервью "королевы сердец", которые были обнародованы недавно.

Стало известно, когда королева Великобритании Елизавета II покинет престол Cosmopolitan

Сама королева эту информацию пока никак не прокомментировала.

Как сообщал OBOZREVATEL, архивный снимок Елизаветы II, который был сделан 1994 году во время посещение Кремля, повеселил сеть.