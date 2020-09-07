Стало известно, какую позу использует Кейт Миддлтон для избежания неловкости на публике

Эксперт по этикету Мика Майер рассказала, что Кейт Миддлтон использует секретную позу Cambridge Carry для избежания неловкости на мероприятиях.

Так, для появления на публике герцогиня Кембриджская часто выбирает для своего образа небольшую сумку или клатч. Аксессуар Миддлтон чаще всего держит двумя руками, пишет The Sun (фото смотрите ниже).

"Эта поза отлично подходит, когда вы переживаете и не знаете, куда деть руки. Когда вы идете, убедитесь в том, что ваши плечи отведены назад, а клатч находится перед вами. Когда вы стоите, убедитесь, что вы держите руки вместе, ваши пальцы направлены вниз и не отделены друг от друга", – отметила Майер.

Кейт Миддлтон использует секретную позу Cambridge Carry. People TV

Также эксперт отметила, что лучше всего выполнять секретный прием Миддлтон двумя руками. Если придерживать аксессуар только одной, вторая будет выглядеть напряженной.

Кейт Миддлтон использует клатч, чтобы избежать неудобства на публике. duchesseorange.wordpress.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми провели летний отпуск на островах Силли в Англии.