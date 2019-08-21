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Стало известно, какое наследство оставила умершая Назарова из "Бригады"

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Известная российская актриса Александра Назарова оставила после своей смерти скромное наследство.

Как сообщает "КП", она владела двухкомнатной квартирой в Москве, площадью чуть больше 40 квадратных метров и недорогими машинами.

В частности, жилье в пятиэтажной хрущевке с видом из окон на Преображенское кладбище Назарова много лет назад получила от театра имени Ермоловой. Сначала она там жила с сыном Дмитрием и его женой. Позже актриса ненадолго съехала в однокомнатную квартиру, которую сняла неподалеку.

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Семь лет назад, после смерти сына, Назарова вернулась в свою квартиру, где жила со своей внучкой Сашей.

Александра Назарова - наследство

Александра Назарова - наследство

"КП"

"Помню что она после переезда сразу затеяла ремонт. Купила девочке розовую кроватку, игрушки. А сама жила в гостиной и спала на диване", – рассказала соседка актрисы Надежда Зверева.

Также известно, что у актрисы было три машины: отечественные "Жигули", Daewoo Matiz и небольшой внедорожник Suzuki Jimny. Авто и квартира достанутся внучке.

Александра Назарова и внучка Саша

Александра Назарова и внучка Саша

PersonaStars

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Назаровой стало известно 20 августа. Ей было 79 лет. Руководитель театра имени М. Ермоловой Галина Боголюбова рассказала, что актриса попала в больницу еще в июле текущего года. При этом она добавила, что о дате и месте похорон будет объявлено позднее.

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Место
Россия
Теги
актриса смерть
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