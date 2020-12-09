Стало известно, какая страна примет Детское Евровидение 2021

В 2021 году Детское Евровидение состоится во Франции. Именно эта страна победила в конкурсе в этом году. Город проведения и дата станут известны позже.

Так, организаторам мероприятия нужно будет разработать запасной формат проведения Евровидения, если в ноябре 2021 года будут действовать ограничения в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.

Стоит отметить, что ранее Детское Евровидение 2020 впервые прошло в онлайн-режиме. Каждый из участников выступал из своей страны. По итогам победителем стала Валентина из Франции.

Напомним, Детское Евровидение – ежегодный международный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса "Евровидение" с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети до 14 лет. Конкурс транслируется по телевидению и радио на территории всей Европы и в некоторых странах других частей света, а также в Интернете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее организаторы песенного конкурса "Евровидение 2021" рассмотрели четыре разных сценария проведения конкурса в зависимости от эпидемии коронавируса.