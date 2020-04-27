Стало известно, как звезды РФ зарабатывают на карантине

В связи с пандемией коронавируса звезды были вынуждены отменить свои концерты, корпоративы и другие выступления. Заработок перешел в онлайн режим - многие артисты начали записывать видео-поздравления за деньги.

Актриса Настасья Самбурская просит за видеоролик 15 тысяч рублей. Столько же стоят услуги звезды сериала "Домашний арест" Павла Деревянко, пишет "Комсомольская правда".

Актриса и телеведущая Анастасия Макеева берет 1850 рублей. Родион Газманов - 3000 рублей. Актриса Елена Борщева - 3950 рублей. Певец Прохор Шаляпин - 4000 рублей. Певцы Найк Борзов, Пьер Нарцисс, Кирилл Андреев ("Иванушки"), звезда девяностых Линда, актриса Елена Бирюкова - 5000 рублей. Резидент "Comedy Club" Дюша Метелкин - 6250 рублей. Сестра звезды "Дома-2" Анна Бузова - 7500 рублей. Скандальный шоумен Гоген Солнцев - 20 000 рублей.

Самый большой гонорар просит певец Михаил Шуфутинский. За поздравление от исполнителя придется выложить 200 тысяч рублей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальный российский продюсер Андрей Разин рассказал о том, что отсутствие концертов, крупных корпоративов и вынужденного возврата всех предоплат, российские звезды начали продавать свои вещи.

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