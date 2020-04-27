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27 апреля • обновлено в 22:43
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Стало известно, как звезды РФ зарабатывают на карантине

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В связи с пандемией коронавируса звезды были вынуждены отменить свои концерты, корпоративы и другие выступления. Заработок перешел в онлайн режим - многие артисты начали записывать видео-поздравления за деньги.

Актриса Настасья Самбурская просит за видеоролик 15 тысяч рублей. Столько же стоят услуги звезды сериала "Домашний арест" Павла Деревянко, пишет "Комсомольская правда".

Стало известно, как звезды РФ зарабатывают на карантине

Актриса и телеведущая Анастасия Макеева берет 1850 рублей. Родион Газманов - 3000 рублей. Актриса Елена Борщева - 3950 рублей. Певец Прохор Шаляпин - 4000 рублей. Певцы Найк Борзов, Пьер Нарцисс, Кирилл Андреев ("Иванушки"), звезда девяностых Линда, актриса Елена Бирюкова - 5000 рублей. Резидент "Comedy Club" Дюша Метелкин - 6250 рублей. Сестра звезды "Дома-2" Анна Бузова - 7500 рублей. Скандальный шоумен Гоген Солнцев - 20 000 рублей.

Самый большой гонорар просит певец Михаил Шуфутинский. За поздравление от исполнителя придется выложить 200 тысяч рублей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальный российский продюсер Андрей Разин рассказал о том, что отсутствие концертов, крупных корпоративов и вынужденного возврата всех предоплат, российские звезды начали продавать свои вещи.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Михаил Шуфутинский Настасья Самбурская
Место
Россия
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