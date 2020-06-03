Стало известно, как живет Моргунова после смерти единственного сына

Мария Дидык Люди 13:57, 3.06.2020

Известная российская актриса Светлана Моргунова тяжело переживает смерть единственного сына Максима. 52-летний мужчина скончался от коронавируса две недели назад.

Сейчас женщина находится дома, сообщила ее подруга Нелли Кобзон изданию "СтарХит".

"Я звонила ей несколько дней назад, это очень страшно, столько боли. То, что со Светой произошло, — самое ужасное, что может с человеком случиться. Она осталась одна, без единственного кормильца, самого близкого друга. Конечно, мы все ее жалеем. И будем, пока можем, помогать – в том числе и финансово", - сказала Кобзон.

Сейчас рядом с Моргуновой находятся все ее родные – двоюродная сестра, а также вдова Максима и внучки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня умер легендарный украинский композитор Мирослав Скорик. Ему был 81 год. Смотрите также подборку лучших произведений композитора.

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