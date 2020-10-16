Стало известно, как выглядят потомки Высоцкого, Никулина и других звезд СССР

Во времена СССР такие звезды как Юрий Никулин, Валентина Талызина, Владимир Высоцкий и другие получили большой успех. Однако не все потомки знаменитостей решили продолжить дело своих родителей, бабушки или дедушки.

О том, как сложилась жизнь детей и внуков советских звезд, написало издание "Назад в СССР".

Так, сын актрисы Екатерины Савиновой Андрей Ташков добился даже большего успеха. Его голосом для российского зрителя говорит Антонио Бандерас в фильме "Интервью с вампиром", а также Брэд Питт в фильме "Собственность дьявола".

Праправнук Максима Горького Тимофей Пешков стал PR-менеджером. Мужчина ранее признался, что из-за родственной связи с писателем всегда относился ответственно к некоторым делам. Получить плохую оценку по литературе и русскому языку для него было чем-то ужасным.

Внучка Юрия Никулина Мария еще в детстве переехала в Германию, а там стала нейрохирургом. Она не виделась с дедом и отцом после отъезда в Германию, и только после смерти актера впервые встретилась с семьей в России.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо самых богатых звезд СССР. В список вошли Зыкина, Русланова и другие артисты.