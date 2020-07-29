Стало известно, как Седокова разрушила семью своего жениха: у него был маленький сын

Украинская певица Анна Седокова, которая в настоящее время проживает в России, рассказала, что на момент начала их отношений с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой он был женат, а его сыну исполнилось всего несколько месяцев.

По словам артистки, их роман начался с переписки в сети и похода в кино. Изначально она не хотела подпускать к себе спортсмена, но при этом он понравился ей с первой же встречи. Об этом шла речь в интервью Седоковой для проекта "Света вокруг света" на YouTube (видео смотрите в конце новости).

"Я его не подпускала, но потом мы начали общаться в сети. И вот эта переписка нас сблизила. Помню, как Янис позвал меня в кино. А я же гордая, не ответила ни да, ни нет. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала, приеду ли. В итоге, когда мы посмотрели первый фильм, то как-то сразу стали ближе. Тогда решили посмотреть еще одно кино. После этого мы уже не расставались", – призналась Седокова.

Янис Тимма и Анна Седокова Instagram Анны Седоковой

В то время Янис Тимма был женат, а сыну было всего несколько месяцев, однако это не помешало любовникам начать строить отношения. Сам же спортсмен признался, что сразу почувствовал в Анне родную душу.

"Такое бывает, что начинаешь общаться с человеком и сразу понимаешь, что знал его всю жизнь. У нас так с Аней было. Мы сразу нашли общий язык", – подчеркнул он.

Также спортсмен указал, что после того, как сблизился с Седоковой, он рассказал своей супруге о новом увлечении. Пара сразу же приняла решение развестись. В настоящее время Янис Тимма "учится нормально общаться с бывшей женой".

"Сейчас еще сложно. С момента развода только год прошел, но я стараюсь ради ребенка", – рассказал спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Янис Тимма сделал Анне Седоковой предложение руки и сердца. Певица согласилась стать его женой, для нее это будет третий брак.