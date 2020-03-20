Стало известно, как Пугачева разрушила карьеру популярным в СССР музыкантам

Известный российский музыкант Вячеслав Малежик рассказал о том, что певица Алла Пугачева стала причиной ухода сразу пяти артистов из группы "Веселые ребята".

Так, по словам Малежика, какое-то время примадонна гастролировала вместе с коллективом, что стало причиной ревности со стороны жен музыкантов. Поэтому, они пошли на такой шаг, чтобы успокоить своих любимых. Об этом он рассказал в эфире программы "Судьба человека" (видео смотрите ниже).

Алла Пугачева и Вячеслав Малежик

"Все жены, когда узнали, что Пугачева в "Веселых ребятах", сильно приревновали. Алла Борисовна – красивая женщина, поэтому удивляться этому не стоит... Но они начали накручивать своих мужей, и те вынуждены были уйти", – рассказал певец.

Группа "Веселые ребята" Фото: dorognoe.ru

Он также добавил, что в тот период еще не состоял в браке, поэтому не последовал примеру коллег и остался.

"Я тогда еще женат не был, поэтому остался. Правда, оказался у разбитого корыта. Меня сначала не отпускали, но через какое-то время я тоже ушел из коллектива", – подытожил Малежик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Алла Пугачева рассказала, как пострадала ее карьера в СССР.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram