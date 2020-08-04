Стало известно, как Борис Моисеев приставал к мужчинам на концертах

Издание "Лента.Ру" опубликовала на YouTube документальный фильм, в котором рассказывается, как российский певец Борис Моисеев, который сделал каминг аут, откровенно вел себя с мужчинами на своих концертах.

Об этом говорится в третьей части ленты об истории российской поп-музыки 1990-х (видео смотрите ниже).

Так, артист любил выступать в чулках-сеточках и в женских платьях с декольте. Во время концертов в ночных клубах Моисеев выходил в зал и садился на колени мужчин, даже мог забросить им ноги на плечи.

Выступление Бориса Моисеева скриншот видео

В 1993 году певец накрасился и в женском платье исполнил песню "С нами Бог". Во время шоу Моисеев упал на колени и начал молиться, в это время на сцене появились лысые женщины с глубоким декольте, дети в мешковатой одежде, транс-дивы, мужчины с "позолоченным" голым торсом, танцоры и выпускники с синими лентами. Над сценой в этот момент висело гигантское распятие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Моисеев 4 марта отметил свой день рождения. Ему исполнилось 66 лет. В последнее время об артисте мало что слышно. В 2010 году Моисеев перенес инсульт, от которого так и не смог полностью отойти. Узнайте, как живет, чем сейчас занимается и как выглядит Борис Моисеев.