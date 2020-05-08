Стало известно, где живет Маркл и Гарри: фото роскошного особняка

Принц Гарри и Меган Маркл снимают дом у актера Тайлера Перри в Лос-Анджелесе. Шикарный особняк стоит около 18 миллионов долларов. Аренда же, по некоторым данным, стоит 20-40 тысяч долларов в месяц.

Тайлер Перри построил этот дом с нуля, взяв землю за 4,3 миллиона долларов 16 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Особняк построен в тосканском стиле, в нем восемь спален и 12 ванных комнат. Вилла расположена на вершине холма в охраняемом комплексе Beverly Ridge Estates.

"Их команда помогла им выбрать место в Лос-Анджелесе. В Беверли-Ридж есть свои собственные охраняемые ворота, а в собственности Тайлера есть дополнительные ворота, за которыми следит их служба безопасности. Беверли-Ридж — отличное место, чтобы остаться незамеченным. Их соседи — это в основном богатые бизнесмены, а не сплетники из мира шоу-бизнеса. Безусловно, это потрясающее место, это один из самых красивых и желанных районов Лос-Анджелеса. В Беверли-Ридж всего 14 домов, но это очень престижное место", — говорит инсайдер.

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