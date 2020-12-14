Стало известно, где и когда похоронят российского актера Гафта

Российского актера Валентина Гафта, который скончался 12 декабря, похоронят на Троекуровском кладбище. Его могила будет рядом с умершими актерами Сергеем Юрским и Алексеем Булдаковым.

Как стало известно, прощание с Гафтом состоится 15 декабря в театре "Современник". Об этом сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники.

Напомним, причиной смерти популярного актера стал инсульт. Стоит отметить, что за всю творческую жизнь фильмография Валентина Гафта насчитывает более 100 картин.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве.

В четвертом классе юный Гафт впервые посетил детский театр и тогда он решил, что станет актером.

Окончил школу-студию МХАТ.

В 1956 году состоялся кинодебют Гафта в фильме "Убийство на улице Данте".

В 1969 году играл в Московском театре "Современник".

Артист также был поэтом и выпустил несколько книг.

Гафт был женат дважды. Общая дочь от второй супруги Ольга покончила с собой 24 августа 2002 года.

Гафт стал одной из самых цитируемых персон, кто негативно высказывался об событиях в Украине, связанные с Крымом и Донбассом.

Новость об утрате знаменитости всколыхнула сеть. Большинство артистов выразили свое сочувствие на страницах в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валентин Гафт называл решение о запрете демонстрации некоторых фильмов Эльдара Рязанова на территории Украины обидным и противным. Тогда актер заверил, что Украине следует быть умнее.