"Важен каждый час!" Стало известно, есть ли шансы у больной раком Заворотнюк

Участник одного из сезонов проекта "Ледниковый период" на Первом канале, который вела Анастасия Заворотнюк, на условиях анонимности рассказал о состоянии больной раком головного мозга актрисы.

Так, по его словам она не находится при смерти и продолжает лечение, пишет издание "Дни.ру".

Униан

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В первую очередь, спортсмен подтвердил слухи о раке мозга 48-летней актрисы, отметив при этом, что она находится не при смерти, как предполагалось еще месяц назад.

"К счастью, как мне рассказали, заметили заболевание на стадии, когда ситуация не была необратимой, как в случае с Жанной Фриске. А это очень важно в данном случае. Важен каждый день и час! К тому же неоценимую помощь оказала лично Татьяна Навка, которая близко к сердцу приняла болезнь Насти и сделала при помощи своих связей все возможное, чтобы справиться с этой бедой", — говорит источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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