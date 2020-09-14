Стало известно, что Королева угрожала беременной от Тарзана девушке

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева, которой СБУ запретила въезд в страну, угрожала беременной любовнице мужа Сергея Глушко (Тарзан).

Об этом сообщил адвокат Вадим Лялин в комментарии изданию "Комсомольская правда". По его словам, беременная подруга стриптизера скрывается из-за запугиваний и ни с кем не выходит на связь.

"Насколько мне известно, ей также поступают угрозы со стороны Наташи Королевой. История может развиваться непредсказуемо", – рассказал Лялин, которого попросили помочь представители девушки.

Тарзан с беременной любовницей. KP.RU

Отметим, что у Королевой исчезли украшения и деньги из квартиры, когда она была в отпуске. Пока артистка отдыхала, в гости к мужу пришли малознакомые девушки, которых заподозрили в краже. Однако одна из девушек заверила, что беременна от Тарзана, а заявление о похищении – это женская месть.

Впоследствии певица опубликовала в сториз на своей странице в Instagram сообщение своей пресс-службы, в котором отмечается, что у подруг Глушко могут также быть личные фото и видео пары. Королева заверила, что в ее дом проникли с целью шантажа. Поэтому супруги хотят через суд добиться, чтобы все незаконно собранные материалы были удалены. Однако Лялин пояснил, что их требования невозможно выполнить.

Заявление пресс-службы певицы. Instagram Наташа Королева

"Согласно действующему законодательству, госпожа Королева и ее муж являются публичными личностями, и те требования, которые они пытаются реализовать, судом не будут восприняты. Потому что их фото есть в открытом доступе – чтобы их запретить, надо удалить снимки со всего Интернета, а это даже чисто технически маловероятно", – заявил юрист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Королева рассказала, что из-за пандемии коронавируса была вынуждена закрыть сеть салонов красоты и фитнес-центры.