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22 апреля • обновлено в 17:57
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Стало известно, чем лечат онкобольную Заворотнюк

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Онкобольную российскую актрису Анастасию Заворотнюк, которую выписали из больницы, лечат препаратом "Keytruda", стоимость которого достигает 155 тысяч рублей за ампулу.

Лекарство имеет множество побочных эффектов и применяется пожизненно, пишет "Комсомольская правда".

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

"Ну не знаю, какие там у Заворотнюк таблетки. Но у нас зарегистрирован препарат производства Ирландии, и он выпускается в ампулах. Кейтруда влияет на активацию иммунных клеток, которые должны бороться с опухолью. Показаний у него множество, одно из главных - меланома", - говорит врач-онколог, доктор медицинских наук Игорь Долгополов.

Лекарство имеет побочные эффекты. Долгополов также отметил, что препарат не стоит применять вместе с химиотерапией.

"Могут развиться аутоиммунные заболевания, гепатиты и так далее. Как и от любых других препаратов, ломающих организм и идущих против природы. Если вы думаете, что это из разряда, условно, витаминов или тех медикаментов, которые обычно выписывают при простуде, вы ошибаетесь. Это очень серьезное лекарство, которое действительно воздействует на организм. Всегда есть равнозначная цена, которую за лечение приходится платить своим здоровьем", - добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
рак шоу-бизнес
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