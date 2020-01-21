Стало хуже? Заворотнюк внезапно исчезла из больницы

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, исчезла из реабилитационного центра элитной клиники на Рублевке.
Сиделка клиники, где до недавнего времени лежала актриса, заявила, что ей могло стать хуже и она не выходит из палаты, пишет Telegram-канал "НеМалахов".
Актриса Анастасия Заворотнюк
"Палата моей клиентки находится рядом с палатой Заворотнюк. Раньше я видела, как ее возили на процедуры, а теперь нет. Либо ей стало хуже и она прикована к кровати. Либо ее увезли. Нам такое не говорят. Мы про своего клиента не все знаем. Но факт остается фактом. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала. А теперь пропала", - рассказала женщина.
Анастасия Заворотнюк
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся