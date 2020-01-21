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21 января • обновлено в 16:09
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Стало хуже? Заворотнюк внезапно исчезла из больницы

1.8т
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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, исчезла из реабилитационного центра элитной клиники на Рублевке.

Сиделка клиники, где до недавнего времени лежала актриса, заявила, что ей могло стать хуже и она не выходит из палаты, пишет Telegram-канал "НеМалахов".

Актриса Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк

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"Палата моей клиентки находится рядом с палатой Заворотнюк. Раньше я видела, как ее возили на процедуры, а теперь нет. Либо ей стало хуже и она прикована к кровати. Либо ее увезли. Нам такое не говорят. Мы про своего клиента не все знаем. Но факт остается фактом. Раньше она даже групповые занятия в бассейне посещала. А теперь пропала", - рассказала женщина.

Стало хуже? Заворотнюк внезапно исчезла из больницы

Анастасия Заворотнюк

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Автор
Мария Дидык
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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