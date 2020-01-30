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30 января • обновлено в 13:34
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Сталлоне поразил резко постаревшим видом: как менялся легендарный Рокки

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73-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне поразил внешним видом на новом видео.

Ролик звезда боевиков опубликовал на своей странице в Instagram.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Новости
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В кадре Сталлоне появился с бородой и седыми волосами. Примечательно, что ранее актер регулярно закрашивал седину в салоне красоты. Поэтому новый имидж Сильвестра вызвал бурную реакцию среди его поклонников.

"Иногда просыпаюсь и чувствую, что ничего не делаю. Просто расслабился. Это откровенно говорю. Если кто-то говорит другое – он врет, это человеческая природа", – подписал видео Сильвестр.

OBOZREVATEL предлагает читателям увидеть, как менялась внешность легендарного актера.

В 1976 году звезда предстал перед зрителями настоящим красавчиком в роли Рокки в одноименном фильме. Уже тогда Сталлоне начали называть секс-символом.

Сильвестр Сталлоне в фильме "Рокки"

Сильвестр Сталлоне в фильме "Рокки"

кадр из фильма

А роль в "Кобре" в 1986 году лишь укрепила звание главного покорителя женских сердец.

Сильвестр Сталлоне в фильме "Кобра"

Сильвестр Сталлоне в фильме "Кобра"

кадр из фильма

Перед обаянием мужественного Сталлоне не могла устоять ни одна девушка.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Не менее мужественный образ был у актера и в ленте "Рэмбо".

Сильвестр Сталлоне в фильме "Рэмбо"

Сильвестр Сталлоне в фильме "Рэмбо"

afisha.ru

Фильм "Забойный реванш", 2013 год

Фильм "Забойный реванш", 2013 год

filmix.co

Сейчас Сталлоне регулярно выходит в свет, где всегда оказывается в центре внимания. Не последнюю роль в этом играют и его прекрасные спутницы – красавица-жена и дочки.

Сильвестр Сталлоне с женой и дочками

Сильвестр Сталлоне с женой и дочками

Getty

Сильвестр Сталлоне с женой и дочкой

Сильвестр Сталлоне с женой и дочкой

Getty

Сильвестр Сталлоне с женой и дочками

Сильвестр Сталлоне с женой и дочками

Getty

Вне красных дорожек Сильвестр также выглядит довольно стильно и мужественно.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Сильвестр Сталлоне с дочкой

Сильвестр Сталлоне с дочкой

Getty

Стоит отметить, что поддерживать себя в форме актеру помогает активный образ жизни.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как менялась внешность украинской певицы Светланы Лободы, которой в октябре 2019 года исполнилось 37 лет.

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Автор
Анна Михно
Персона
Сильвестр Сталлоне
Место
США
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