Сталлоне поразил резко постаревшим видом: как менялся легендарный Рокки

73-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне поразил внешним видом на новом видео.

Ролик звезда боевиков опубликовал на своей странице в Instagram.

Сильвестр Сталлоне Getty

В кадре Сталлоне появился с бородой и седыми волосами. Примечательно, что ранее актер регулярно закрашивал седину в салоне красоты. Поэтому новый имидж Сильвестра вызвал бурную реакцию среди его поклонников.

"Иногда просыпаюсь и чувствую, что ничего не делаю. Просто расслабился. Это откровенно говорю. Если кто-то говорит другое – он врет, это человеческая природа", – подписал видео Сильвестр.

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В 1976 году звезда предстал перед зрителями настоящим красавчиком в роли Рокки в одноименном фильме. Уже тогда Сталлоне начали называть секс-символом.

Сильвестр Сталлоне в фильме "Рокки" кадр из фильма

А роль в "Кобре" в 1986 году лишь укрепила звание главного покорителя женских сердец.

Сильвестр Сталлоне в фильме "Кобра" кадр из фильма

Перед обаянием мужественного Сталлоне не могла устоять ни одна девушка.

Сильвестр Сталлоне Getty

Сильвестр Сталлоне Getty

Сильвестр Сталлоне Getty

Не менее мужественный образ был у актера и в ленте "Рэмбо".

Сильвестр Сталлоне в фильме "Рэмбо" afisha.ru

Фильм "Забойный реванш", 2013 год filmix.co

Сейчас Сталлоне регулярно выходит в свет, где всегда оказывается в центре внимания. Не последнюю роль в этом играют и его прекрасные спутницы – красавица-жена и дочки.

Сильвестр Сталлоне с женой и дочками Getty

Сильвестр Сталлоне с женой и дочкой Getty

Сильвестр Сталлоне с женой и дочками Getty

Вне красных дорожек Сильвестр также выглядит довольно стильно и мужественно.

Сильвестр Сталлоне Getty

Сильвестр Сталлоне Getty

Сильвестр Сталлоне Getty

Сильвестр Сталлоне с дочкой Getty

Стоит отметить, что поддерживать себя в форме актеру помогает активный образ жизни.

Сильвестр Сталлоне Getty

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