Сталлоне поразил резко постаревшим видом: как менялся легендарный Рокки

73-летний голливудский актер Сильвестр Сталлоне поразил внешним видом на новом видео.
Ролик звезда боевиков опубликовал на своей странице в Instagram.
Сильвестр Сталлоне
Getty
В кадре Сталлоне появился с бородой и седыми волосами. Примечательно, что ранее актер регулярно закрашивал седину в салоне красоты. Поэтому новый имидж Сильвестра вызвал бурную реакцию среди его поклонников.
"Иногда просыпаюсь и чувствую, что ничего не делаю. Просто расслабился. Это откровенно говорю. Если кто-то говорит другое – он врет, это человеческая природа", – подписал видео Сильвестр.
OBOZREVATEL предлагает читателям увидеть, как менялась внешность легендарного актера.
В 1976 году звезда предстал перед зрителями настоящим красавчиком в роли Рокки в одноименном фильме. Уже тогда Сталлоне начали называть секс-символом.
Сильвестр Сталлоне в фильме "Рокки"
кадр из фильма
А роль в "Кобре" в 1986 году лишь укрепила звание главного покорителя женских сердец.
Сильвестр Сталлоне в фильме "Кобра"
кадр из фильма
Перед обаянием мужественного Сталлоне не могла устоять ни одна девушка.
Сильвестр Сталлоне
Getty
Сильвестр Сталлоне
Getty
Сильвестр Сталлоне
Getty
Не менее мужественный образ был у актера и в ленте "Рэмбо".
Сильвестр Сталлоне в фильме "Рэмбо"
afisha.ru
Фильм "Забойный реванш", 2013 год
filmix.co
Сейчас Сталлоне регулярно выходит в свет, где всегда оказывается в центре внимания. Не последнюю роль в этом играют и его прекрасные спутницы – красавица-жена и дочки.
Сильвестр Сталлоне с женой и дочками
Getty
Сильвестр Сталлоне с женой и дочкой
Getty
Сильвестр Сталлоне с женой и дочками
Getty
Вне красных дорожек Сильвестр также выглядит довольно стильно и мужественно.
Сильвестр Сталлоне
Getty
Сильвестр Сталлоне
Getty
Сильвестр Сталлоне
Getty
Сильвестр Сталлоне с дочкой
Getty
Стоит отметить, что поддерживать себя в форме актеру помогает активный образ жизни.
Сильвестр Сталлоне
Getty
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