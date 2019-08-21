Стали отказывать органы: какая болезнь сгубила звезду "Бригады"

Стала известна причина смерти известной российской актрисы Александры Назаровой. Еще с июля артистка находилась в больнице. У нее было заболевание легких.

Врачи сделали Назаровой трахеостомию, однако после этого у нее стали отказывать органы, пишет "Федеральное агентству новостей".

Причиной смерти актрисы стала полиорганная недостаточность - тяжелая неспецифическая стресс-реакция организма, совокупность недостаточности нескольких функциональных систем.

Главной особенностью полиорганной недостаточности является неудержимость развития повреждения органа или системы до такой степени, что он не способен поддерживать жизнеобеспечение организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александра Назарова до последнего отчаянно боролась за свою жизнь.

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