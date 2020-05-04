Стали известны жуткие подробности из жизни принцессы Дианы

В новой документальной ленте о секретах бывшей жены принца Чарльза принцессы Дианы раскроют подробности из ее жизни. Так, выяснилось, она пыталась четыре раза покончить с собой.

Подробности, которые обещают раскрыть создатели фильма, выглядят довольно шокирующе, пишет Daily Mail.

Принцесса Диана

В фильме утверждают, что принцесса Диана пыталась покончить с собой четыре раза. Кроме того, оказалось, что кино с рабочим названием "Быть мной: Диана" будет разделено на несколько частей, чтобы как можно глубже погрузить зрителя в переживания и страхи принцессы.

Принцесса Диана

Не обойдет стороной картина и несчастный брак Дианы, и психические расстройства, с которыми она боролась, и даже тяжелое детство. Планируется, что в фильме будут использованы не опубликованные ранее кадры из речей Дианы, сделанные накануне ее смерти.

Принцесса Диана

Подобная информация вызвала негодование у сыновей принцессы Дианы — принцев Уильяма и Гарри. Они уверены, что документальная лента не может быть достоверна.

"Это не заказное шоу, и все использованные данные уже давно находятся в открытом доступе", — заявила пресс-секретарь кинокомпании.

Как ранее писал OBOZREVATEL, принцесса Уэльская Диана после рокового ДТП в 1997 году умерла из-за скрытой микротравмы.

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