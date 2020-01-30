Стали известны последние слова Караченцова

В понедельник, 27 января, состоялся Вечер памяти актера Николая Караченцова, посвященный 75-летию со дня рождения актера.

На мероприятии в театре "Ленком", ведущими которого выступили Дмитрий Певцов и Анастасия Макеева, присутствовали Инна Чурикова, Нонна Гришаева, Дмитрий Харатьян, Александр Розенбаум, Лариса Долина, Полина Гагарина, Игорь Крутой и другие публичные люди.

В момент, когда вечер подходил к завершению, на сцену вышли вдова актера Людмила Поргина с сыном Андреем. Поргина озвучила последние слова Караченцова перед смертью.

"Тело не может жить здесь, а душа жаждет. Не забывай о своем доме — театре", — процитировала она Николая Караченцова.

Актер Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года. Ему было 73 года. Причина смерти – почечная недостаточность.

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