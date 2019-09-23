Стали известны подробности убийства Михаила Круга

Следственный комитет России установил подробности убийства музыканта Михаила Воробьева, известного широкой публике под сценическим псевдонимом Михаил Круг.

По данным ведомства, певца застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов.

Убийство произошло вечером 30 июня 2002 года. Двое мужчин проникли в дом Круга по заказу тверского криминального авторитета "Лом", погибшего в 2006 году. В момент ограбления Круг вернулся домой — в итоге член банды Дмитрий Веселов выстрелил в шансонье два раза. Цели убивать артиста у грабителей не было.

Александр Агеев

Отмечается, что самого Веселова убили в 2003 году. Еще один член банды "Тверских волков" Александр Осипов был поклонником Михаила Круга и узнав о произошедшем застрелил убийцу музыканта.

Уголовное дело прекращено в связи со смертью Веселова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа сотрудники правоохранительных органов оцепили дом Михаила Круга и привезли туда подозреваемого в его убийстве ради следственного эксперимента.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.