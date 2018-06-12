Стали известны подробности первого королевского тура принца Гарри и Меган Маркл

Согласно королевским традициям принц Гарри и Меган Маркл после свадьбы обязаны посетить ряд стран в рамках своего первого тура в качестве семейной пары. Кенсингтонский дворец уже объявил, куда отправятся супруги.

"Герцог и герцогиня Сассекские совершат официальный визит в Австралию, Фиджи, Королевство Тонга и Новую Зеландию осенью. Их королевские высочества были приглашены посетить королевства Австралии и Новой Зеландии правительствами соответствующих стран. Герцог и герцогиня посетят страны Содружества Фиджи и Тонга по просьбе Управления иностранных дел и по делам Содружества",- говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Маркл также присоединится к принцу Гарри во время следующих Invictus Games, которые пройдут в Сиднее с 22 по 27 октября. Именно на этом мероприятии Меган Маркл и принц Гарри официально появились как пара.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Меган Маркл будет сопровождать королеву Елизавету II в Чешир в рамках их первого совместного обязательства. Поездка запланирована на 14 июня.