Стали известны детали госпитализации секс-символа СССР Кондулайнен

Коллега 62-летней актрисы Елены Кондулайнен с "Театра Луны" (Москва, Россия), которая 24 июля попала в больницу с инсультом, рассказал детали госпитализации звезды.

Как рассказал инсайдер изданию "КП", в тот вечер коллектив театра отмечал закрытие сезона в столичном ресторане "Времена года".

У актрисы во время речи началась головная боль и нарушение речи. Ей вызвали скорую, врачи диагностировали инсульт. Сначала Лена не хотела ехать в больницу, но ее сумели уговорить и доставили в реанимацию.

Кондулайнен в критическом состоянии ВладТайм

"Все произошло на наших глазах. Елена не могла поднять правую руку. Ее отвезли в реанимацию Боткинской больницы. Как сообщили врачи, у нее по-прежнему стабильно тяжелое состояние. Она все еще находится в реанимации. Условия там нормальные, врачи замечательные. Ею занимаются", – сообщил сотрудник театра.

Больше всего друзей звезды удивило то, что до 24 июля она прекрасно себя чувствовала. Совсем недавно Кондулайнен вернулась из Финляндии, где отдыхала в течение двух месяцев. Там у Елены есть кооперативная квартира в так называемом актерском доме на берегу озера.

Кондулайнен в фильме "100 дней до приказа" Газета.Ру

Напомним, Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Она снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них – "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". Звезда одной из первых в Союзе стала сниматься обнаженной. Она полностью разделась в фильме "100 дней до приказа".

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля актрисе Елене Кондулайнен стало плохо в ресторане. Во время речи артистка почувствовала острое недомогание – у нее появились головные боли и нарушение речи. Медиков Елене вызвал официант, у нее диагностировали инсульт. Звезда находится в реанимации на интенсивной поддерживающей терапии.