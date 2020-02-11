"Стала заложником обстоятельств": Альона Альона рассказала о трагедии в день съемок клипа

Украинская певица Аlyona Аlyona рассказала о трагедии в своей семье. Во время съемок клипа на совместную с певицей Джамалой песню "Жалі" у нее умерла бабушка.
Реп-исполнительница отметила, что благодарит Джамалу и съемочную команду за поддержку. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.
Аlyona Аlyona
instagram.com/alyona.alyona.official
"Эти съемки дались мне нелегко. В этот день у меня умерла бабушка, и я стала заложником обстоятельств. "Але сталося як є..." – именно в тот день строки Джа получили иной смысл, потому что все свои эмоции, принятие и понимание я вложила в съемочный процесс. И я уверена, что бабушка не обиделась, искренне радуясь тому, что я счастлива быть там, где я есть, и имею возможность делиться с людьми. Я благодарю Джамалу и всю съемочную команду за поддержку в тот день. Прежде всего мы живые люди. Не жалейте ни о чем", - написала певица.
Ці зйомки дались мені не легко. У цей день в мене померла бабуся і я стала заручником обставин. ⠀ "Але сталося, як є..." — саме в той день рядки Джа набули iнакшого змiсту, бо всi свої емоцiї, прийняття та розуміння я вклала в знімальний процес. І я впевнена, що бабуся не образилася, щиро радіючи тому, що я щаслива бути там де я є та маю змогу ділитися з людьми. ⠀ Я дякую @jamalajaaa та всій знімальній команді за підтримку в той день. Перш за все ми — живі люди. Не жалію ні про що 🙌🙌🙌
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хип-хоп исполнительница Алена Савраненко, известная под псевдонимом ALYONA ALYONA, выпустила клип на сингл "Дикі танці".
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