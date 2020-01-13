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13 января • обновлено в 12:01
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"Стала слишком раскрепощенной": Кароль соблазнила формами в откровенном платье

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Украинская певица Тина Кароль подчеркнула соблазнительные формы пикантным нарядом.

Так, новыми фотографиями артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Тина Кароль

Тина Кароль

Instagram @tina_karol

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На снимках Тина позирует в сексуальном платье оттенка марсала с глубоким вырезом от Dafna May. Наряд акцентировал внимание на пышном декольте Кароль.

Тина Кароль

Тина Кароль

Instagram @tina_karol

Тина Кароль

Тина Кароль

Instagram @tina_karol

Увидев соблазнительные фотографии, поклонники звезды засыпали Кароль комплиментами:

"Шикарная", "Королева", "Налюбоваться невозможно", "Какое декольте", "Очень красивое фото", "Лучшая", "Настоящая королева".

"Стала слишком раскрепощенной": Кароль соблазнила формами в откровенном платье
"Стала слишком раскрепощенной": Кароль соблазнила формами в откровенном платье
"Стала слишком раскрепощенной": Кароль соблазнила формами в откровенном платье
"Стала слишком раскрепощенной": Кароль соблазнила формами в откровенном платье
"Стала слишком раскрепощенной": Кароль соблазнила формами в откровенном платье
"Стала слишком раскрепощенной": Кароль соблазнила формами в откровенном платье
"Стала слишком раскрепощенной": Кароль соблазнила формами в откровенном платье

Впрочем, не все поклонники пришли в восторг от пикантных фото Тины. Так, один из подписчиков написал, что певица стала слишком раскрепощенной, добавив грустные смайлы.

"Стала слишком раскрепощенной": Кароль соблазнила формами в откровенном платье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На нем звезда позировала в мини-платье с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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Автор
Анна Михно
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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