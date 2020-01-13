"Стала слишком раскрепощенной": Кароль соблазнила формами в откровенном платье

Украинская певица Тина Кароль подчеркнула соблазнительные формы пикантным нарядом.

Так, новыми фотографиями артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Тина Кароль Instagram @tina_karol

На снимках Тина позирует в сексуальном платье оттенка марсала с глубоким вырезом от Dafna May. Наряд акцентировал внимание на пышном декольте Кароль.

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Тина Кароль Instagram @tina_karol

Увидев соблазнительные фотографии, поклонники звезды засыпали Кароль комплиментами:

"Шикарная", "Королева", "Налюбоваться невозможно", "Какое декольте", "Очень красивое фото", "Лучшая", "Настоящая королева".

Впрочем, не все поклонники пришли в восторг от пикантных фото Тины. Так, один из подписчиков написал, что певица стала слишком раскрепощенной, добавив грустные смайлы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На нем звезда позировала в мини-платье с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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