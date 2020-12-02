Стала известна судьба церемонии 'Оскар' в 2021 году: обнародованы дата и формат

Представитель Американской телеакадемии рассказал, как пройдет вручение известной премии "Оскар" в 2021 году.

По его словам, церемония состоится в обычной очной форме, пишет Variety.

Так, из-за сложной эпидемиологической обстановки мероприятие перенесли на 25 апреля. Организаторы утверждают, что в любом случае вручение наград пройдет в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Отметим, что пока нет информации о том, сколько человек смогут принять участие в церемонии, при этом соблюдая карантинные ограничения.

Кроме того, Представители Академии уже посетили Dolby Theatre, чтобы понять, как они смогут обеспечить там безопасность для окружающих.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину на престижной кинопремии "Оскар" представит фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича.