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Стала известна судьба тела умершего актера Булдакова

3.3тЧитать материал на украинском

Тело российского актера Алексея Булдакова, который скончался в Монголии в ночь на 3 апреля, было отправлено в Россию.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на посольство России в Улан-Баторе.

"Да, отправили (тело Булдакова. - Ред.)", — сказал представитель посольства. В посольстве также подтвердили, что Булдаков находился в Монголии как турист.

Напомним, что причиной смерти Булдакова стал оборвавшийся тромб. Прощание с артистом состоится 7 апреля в Московском Доме кино.

Алексей Булдаков

Алексей Булдаков

Фото: Nur.kz

Отметим, Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в Алтайском крае, Россия. До 1993 года жил в Казахстане, пока не переехал в Москву.

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Некоторое время работал в Московском художественном академическом театре им. Горького. В кинематографе Булдаков дебютировал в 1982 году, сыграв партизана в картине Леонида Макарычева "Сквозь огонь". Затем он снимался в фильмах "Семен Дежнев" (1983), "Вот моя деревня…" (1985), "Единожды солгав" (1987), "Хлеб — имя существительное" (1988), "Белые одежды" (1992).

Алексей Булдаков

Алексей Булдаков

Фото: 24СМИ

Особую известность Булдакову принесли съемки в комедии "Особенности национальной охоты" (1995), где он сыграл генерала Иволгина. Позже Булдаков сыграл Иволгина и в продолжениях картины: "Операция "С Новым годом!"(1996),"Особенности национальной рыбалки"(1997), "Особенности национальной охоты в зимний период"(2000) и "Особенности национальной политики"(2003).

"Особенности национальной охоты"

"Особенности национальной охоты"

Фото: obltv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в сериале "Улицы разбитых фонарей", назвал умершего коллегу Алексея Булдакова настоящим русским мужиком и "папой".

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