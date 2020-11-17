Стала известна причина смерти Романа Виктюка

Юля Ухина Люди 18:40, 17.11.2020 Обновлено: 18:52, 17.11.2020

Предварительной причиной смерти знаменитого режиссера, народного артиста Украины Романа Виктюка является инсульт.

Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на друга семьи знаменитости. Отмечается, что Виктюк умер в реанимации военного госпиталя. До этого он находился в городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве, куда его госпитализировали с диагнозом коронавирус.

Помощница режиссера Людмила Исакович рассказала, что его смерть произошла неожиданно. По ее словам, Виктюк начинал выздоравливать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 14 ноября умер знаменитый советский режиссер и актер армянского происхождения Армен Джигарханян. Его похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище.

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