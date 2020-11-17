Стала известна причина смерти Романа Виктюка
Предварительной причиной смерти знаменитого режиссера, народного артиста Украины Романа Виктюка является инсульт.
Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на друга семьи знаменитости. Отмечается, что Виктюк умер в реанимации военного госпиталя. До этого он находился в городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве, куда его госпитализировали с диагнозом коронавирус.
Помощница режиссера Людмила Исакович рассказала, что его смерть произошла неожиданно. По ее словам, Виктюк начинал выздоравливать.
Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 14 ноября умер знаменитый советский режиссер и актер армянского происхождения Армен Джигарханян. Его похоронили в Москве на Ваганьковском кладбище.