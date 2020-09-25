Стала известна причина смерти дочери Владимира Конкина

Дочь российского актера Владимира Конкина, 32-летняя София, стала жертвой несчастного случая – она утонула в бассейне фитнес-клуба Jump.

Как сообщает издание Starhit, 25 сентября эксперты провели вскрытие тела Софии Конкиной. По его итогам, никаких травм не обнаружено. Кроме того, они провели тест на алкоголь, но его результаты будут готовы через неделю.

София и Владимир Конкины. starhit.ru

О том, что дочь актера могла быть пьяна, заявляли ранее сотрудники фитнес-клуба. Владелица заведения Анна отметила, что от молодой женщины пахло алкоголем, а также ее рвало красным вином. В сумке Конкиной были обнаружены штопор и пробка от бутылки.

"Ее мачеха, когда звонила, спрашивала: "Она пьяная?" – рассказали в фитнес-клубе.

София Конкина. Facebook-аккаунт Софии Конкиной

Напомним, что у Софии Конкиной осталась 11-летняя дочь. В ближайшее время ей назначат опекуна.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 33-летняя российская модель, звезда Playboy Галина Федорова утонула в море вблизи острова Сардиния (Италия).