Стала известна причина смерти девушки во время стрима блогера Reeflay

Юля Ухина Люди 09:18, 8.12.2020 Обновлено: 09:32, 8.12.2020

Причиной смерти Валентины Григорьевой во время стрима российского блогера Стаса Решетняка (Reeflay) стало кровоизлияние в мозг.

Об этом сообщает издание Life со ссылкой на адвоката стримера Евгения Кулагина. По его словам, соответствующая справка есть в уголовном деле. Согласно заключению патологоанатома, Валентина скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мягкие ткани головы, двухсторонней субдуральной гематомы и субарахноидального кровоизлияния головного мозга.

Валентина Григорьева и Стас Решетняк (Reeflay)
ridus.ru

При этом защита настаивает – все это никак не связано с избиениями или стоянием на морозе. Кровоизлияние могло случиться от таблеток, алкоголя или инсульта. Отмечается, что погибшая была сиротой – в этом году умерли ее мать и бабушка, которые растили ее.

Валентина Григорьева
gamebomb.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, стрим, в ходе которого погибла Валентина, прошел в доме блогера Reeflay 2 декабря. Перед этим мужчина якобы выгнал девушку на балкон, где она просидела несколько часов практически без одежды.

Стример был арестован 4 декабря, ему вынесли обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки.

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